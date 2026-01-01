Саудитска Арабия заяви, че във вторник е свалила дрон на хутите в покрайнините на Мека — най-свещения град за мюсюлманите. Твърдението предизвика бързо регионално осъждане на подкрепяната от Иран йеменска бунтовническа групировка.

Това е първият случай, в който хутите са атакували района на Мека от почти десетилетие, след като през 2017 г. беше прихваната балистична ракета, насочена към града, заяви Турки ал-Малики, говорител на водената от Саудитска Арабия коалиция.

Хутите бързо отрекоха да са заплашвали Мека. Военният им говорител Яхя Сари заяви рано в сряда, че целите на групировката са саудитски петролни съоръжения и военни бази, „далеч от светите места“.

Бързото настъпление на бунтовническата групировка в Йемен и атаките срещу съседна Саудитска Арабия през последните седмици поставят кралството от Персийския залив в изключително сложна ситуация. То е изправено пред перспективата да бъде въвлечено в по-широк конфликт, докато войната между САЩ и Иран продължава.

Мека е родното място на пророка Мохамед. Мюсюлманите по света са задължени, ако имат физическата и финансовата възможност, да извършат поклонение в свещения град поне веднъж в живота си. Всяка година милиони вярващи предприемат това пътуване.

„Този враждебен опит ще остане черно петно в историята на нарушенията от страна на екстремистката терористична милиция хуси, като умишлено действие, целящо да провокира чувствата на милиони мюсюлмани“, заяви Ал-Малики в публикация в X. Той обеща да бъдат предприети „необходимите и възпиращи мерки“ срещу бойците.

Организацията за ислямско сътрудничество (ОИК), обединяваща 57 държави и представляваща около 1,5 милиарда мюсюлмани, също осъди предполагаемото нападение. Организацията заяви, че опитите за нанасяне на удари „нарушават светостта на светите места и джамиите“ и „всеят страх сред невинните цивилни“.

Атаката идва на фона на ожесточени боеве. По-рано тази седмица хутите изстреляха балистични ракети и дронове по няколко града в Саудитска Арабия, включително Хамис Мушаит, Абха и Таиф, при което бяха ранени 13 цивилни. В неделя хутите поеха отговорност и за нападение срещу саудитска военна база.

В отговор саудитските сили са нанесли въздушни удари по райони на Йемен, контролирани от хутите, миналата събота и този вторник, според представители на групировката.

Напоследък хутите засилиха бойните си действия срещу подкрепяното от Саудитска Арабия правителство на Йемен и разшириха зоната си на контрол. Миналата седмица те превзеха пристанищен град на йеменското крайбрежие на Червено море, както и остров в близост до важен морски път, който от месеци се разглежда като алтернативен маршрут при евентуално блокиране на Ормузкия проток. Това позволява на Саудитска Арабия да продължи износа на петрол и рафинирани продукти.

Затягащият се контрол върху корабоплаването в Червено море засили опасенията, че основните маршрути за износ на петрол в региона могат да бъдат прекъснати, докато Иран и САЩ продължават противопоставянето си около Ормузкия проток.

Цените на петрола отново се повишиха над 100 долара за барел миналата седмица след нови американски удари срещу ирански петролни танкери в Персийския залив, както и на фона на боевете в Йемен. Развитието предизвика протести в различни части на света, като демонстрантите настояват за действия от страна на правителствата и за икономическа помощ.