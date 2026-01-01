Двама лекари, съпрузи, отхвърлиха обвинението в убийство с евентуален умисъл за смъртта на 54-годишния гръцки певец Йоргос Мазонакис. Те дадоха показания пред разследващ магистрат в рамките на продължило часове заседание..
Мазонакис почина преди седмица, след като получи сърдечен арест по време на плазмафереза, медицинска процедура, при която кръвната плазма се отделя от останалите компоненти на кръвта. Процедурата бе извършена в частната клиника на двамата лекари в атинския квартал Колонаки.
Процесуалните действия са продължили общо 18 часа. Първа е дала показания лекарската съпруга, която е била разпитвана над осем часа, след което пред разследващия магистрат е застанал съпругът ѝ и съобвиняем. Преди началото на разпитите адвокатите на двамата са внесли писмени становища, в които са изложили защитната си теза.
For approximately eight hours, the doctor accused of manslaughter with possible intent in the case of the death of Giorgos Mazonakis gave her statement before the investigating judge.https://t.co/ON70OUkP0i— Neos Kosmos (@NeosKosmos) September 16, 2026
И двамата лекари са отхвърлили обвинението за убийство с евентуален умисъл чрез бездействие. То бе повдигнато, след като втора експертиза на полицейското звено по съдебна медицина е била представена на разследващия магистрат.
Mazonakis death: Doctor threatens hunger strike as both doctors are jailed over homicide charge— Greek City Times (@greekcitytimes) September 16, 2026
A doctor accused over Giorgos Mazonakis' death reportedly threatened a hunger strike after he and his wife were ordered into pretrial detention over the sin...https://t.co/pgdkvGKHlO pic.twitter.com/3J9jos6clo
Според информацията в доклада е описана по минути работата на апарата за плазмафереза, включително моментът, в който за първи път се е задействала предупредителната му система. По информация от разследването този момент е настъпил около 50 минути преди лекарите да се обадят на гръцката служба за спешна медицинска помощ EKAB. Именно това обстоятелство е било сред ключовите фактори за промяната на обвинението. Първоначално разследването е било за тежко престъпление, свързано с причиняване на смърт вследствие на застрашаване на живота.
Mazonakis death: Kolonaki doctors remanded in custody— Greek City Times (@greekcitytimes) September 16, 2026
A prosecutor and magistrate remanded two Kolonaki doctors accused of manslaughter with possible intent in Giorgos Mazonakis’s death after plasmapheresis.https://t.co/oMAfuiNw0y pic.twitter.com/mSJ3LC7JdU
Лекарката е заявила пред разследващия магистрат, че никога не е имала намерение Мазонакис да почине и че е направила всичко по силите си, за да го запази жив. Съпругът ѝ от своя страна е заявил, че по време на инцидента се е намирал в друг свой бизнес и се е върнал след обяд. По думите му той е научил за възникналата спешна ситуация, докато е преглеждал друг пациент. Пациентът, според изложеното от лекаря, е потвърдил неговата версия за случилото се.