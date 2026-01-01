Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе втората си реч за състоянието на Съюза през настоящия мандат.

Очаква се тя да очертае въздействието на работата на ЕК през изминалата година и плановете ѝ за бъдещето. Тя ще се съсредоточи върху европейската отбрана и сигурност, продължаващата подкрепа на ЕС за Украйна, ситуацията в Близкия изток, стратегията на ЕС за адаптиране към променящия се световен ред, конкурентоспособността, работните места и устойчивия просперитет, борбата срещу климатичните промени, следващия дългосрочен бюджет на ЕС след 2027 г., демократичната устойчивост, управлението на миграцията и защита на основните ценности на ЕС, се посочва в информационния бюлетин, публикуван на сайта на Европейския парламент.

Фон дер Лайен ще представи постигнатите резултати през изминалата година и очакваните законодателни инициативи за следващата. Това ще бъде втората ѝ такава реч в рамките на настоящия мандат.

След речта от миналата година Комисията съсредоточи работата си върху превръщането на европейската независимост в реалност. В един по-разделен свят Европа поема по-голяма отговорност за собственото си бъдеще.

През последните 12 месеца Комисията ускори усилията си за повишаване на конкурентоспособността на ЕС и за превръщането на Европа в по-добро място за инвестиции, иновации и растеж. Бяха предприети стъпки за намаляване на опасните зависимости и за повишаване на устойчивостта на европейската промишленост. ЕС разшири възможностите си за търговия с нови споразумения – от Индийско-Тихоокеанския регион до Латинска Америка – и продължи да изгражда взаимноизгодни отношения с партньори по целия свят.

Речта на Урсула фон дер Лайен се счита за едно от най-важните и ключови събития в календара на Европейския съюз.