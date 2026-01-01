Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове.

Нивото на Дунав при Русе спадна до минус 125 см спрямо условната кота нула

Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

При водомерните постове Никопол и Ново е отчетено повишение с 1 см. При останалите водомерни постове се регистрират понижения, които варират между 1 и 2 см.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа в района на Корабия е заседнал самоходен плавателен съд, който е извън фарватера и не затруднява преминаването на останалите кораби.

Обстановката в българския участък на Дунав остава усложнена заради ниското ниво

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена.