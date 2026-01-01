Едно от първите неща, които родителите започват да наблюдават след появата на бебето, е неговият сън. Колко часа спи, колко често се буди и кога ще започне да има по-ясен режим са въпроси, които неизбежно се появяват още през първите дни.

При новороденото обаче сънят все още няма ясен график. Бебето може да спи голяма част от денонощието, но да се събужда често за храна и грижи.

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Колко часа спи новороденото?

През първите седмици новороденото обикновено спи около 14-17 часа за 24 часа. Тези часове са разпределени в множество кратки периоди, а не в един продължителен сън.

Един период може да продължи около 40 минути, час, два или малко повече. След това бебето се събужда за хранене, смяна на пелена или кратко бодърстване и отново заспива.

Това е причината първите седмици да бъдат особено изморителни за родителите, дори когато бебето спи достатъчно, сънят на възрастните често е прекъсван многократно.

С порастването периодите на бодърстване постепенно се увеличават, а сънят започва да се подрежда. Около шестия месец бебетата обикновено спят общо 13-14 часа на денонощие, а около първата година – 12-13 часа.

Това са ориентировъчни стойности. Всяко бебе има свой ритъм и е нормално едно дете да започне да спи по-дълго по-рано, а друго да има нужда от повече време.

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Защо новороденото още няма режим?

При раждането вътрешният часовник на бебето все още не е напълно развит. Циркадният ритъм, който помага на организма да различава деня от нощта, се изгражда постепенно през първите седмици и месеци.

Затова не е необичайно новороденото да спи по-дълго през деня и да се буди по-често през нощта. При някои бебета може да се случи и обратното.

Родителите могат постепенно да помогнат за изграждането на този ритъм. През деня е добре в дома да има естествена светлина и нормални звуци от ежедневието. През нощта светлината може да бъде приглушена, а обстановката, спокойна и тиха.

Не е необходимо тези промени да дадат резултат веднага. Ритъмът се изгражда постепенно.

Кога сънят може да е повод за консултация?

Честото събуждане само по себе си не е знак за проблем при новороденото. По-важно е как се чувства бебето, дали се храни добре и дали се развива нормално.

Добре е да се потърси съвет от педиатър, ако бебето:

трудно се събужда за хранене;

отказва да се храни;

има значително по-малко мокри пелени от обичайното;

не наддава достатъчно;

изглежда необичайно отпуснато или сънливо;

диша трудно или дишането му е необичайно.

Ако родителят забележи промяна в поведението на новороденото, която го тревожи, е добре да се консултира с педиатър, вместо да се опитва да прецени ситуацията единствено по броя часове сън.

NOVA

Кога бебето започва да спи по-дълго?

Няма еднакъв момент за всички деца. При някои бебета по-дългите периоди на нощен сън се появяват по-рано, докато при други това става постепенно.

Дори след като бебето започне да спи по-дълго през нощта, сънят може отново да се промени. Растежът и развитието през първата година често се отразяват и на начина, по който детето спи.

Затова не е необходимо родителите да сравняват своето бебе с други деца. По-важно е да се следи цялостното му състояние и постепенно да се изгради режим, който отговаря на неговите нужди.

По темата за съня, храненето, кърменето и грижите за новороденото ще можете да получите полезна информация и лично от специалисти по време на безплатното събитие на „Ох, на мама!“ и Нет Инфо за бременни и родители.

Събитието ще се проведе на 26 септември в зала „Пловдив“ на Конгресния център на Международен панаир – Пловдив.

Очакват ви срещи със специалисти, полезни теми за бъдещи и настоящи родители и томбола с атрактивни награди.

Входът е свободен, но местата са ограничени и е необходима предварителна регистрация.

Очакваме ви!

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Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на Община Пловдив , на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България , и To Be Smart , нашите основни спонсори, Медицински център „Д-р Минев“ , Purina® PRO PLAN® , NAN 3 , Д-р Даниел Ставрев , ЕЛАНА Фонд Мениджмънт , както и на нашите партньори Great Wall Motor , Goto jewellery and diamonds , A-Derma , Кendy Pharma , Софарма АД , Uriage , Детско креативно пространство „Космос“ , Unicorn Baby , SmartyKids България , Code SPARK , Witkid.bg , DEVIN Изворна , Лаборатории Русев , Bioshield , BioAmica , Biozin Kids , МетЛайф България , Заспивай , ЙАЛОКЛИЙН , Lansinoh , Huggy Bear , OneEco , Little Wonders , Meriboo , BioGaia® , Alvina Baby , 1001 Пантофки , „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“ , Термо Смарт ЕООД , ASTRATEX , Бочко , Maternea , Издателство „Пътечки“ и Вълебният Леген , Carrot .