Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран генерал-майор Мохсен Резаи заяви, че няма да има преговори със САЩ, докато не бъдат изпълнени условията на Иран, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

В публикация в Екс Резаи предупреди да не се допуска вниманието да се отклонява от противоречивите сигнали на американския президент, вариращи от „няма да има преговори“ до „готови сме да разговаряме“.

Резаи заяви, че разчетите по отношение на петрола и проливите са се променили и предупреди: „Опитите за ограничаване на щетите няма да спрат това, което предстои“.

„Няма да има преговори, докато не бъдат изпълнени условията на Иран. Точка!“, допълни той.

През юли САЩ извършиха поредица от смъртоносни атаки срещу Иран и наложиха морска блокада на страната в нарушение на Меморандума за разбирателство от Исламабад, подписан с Ислямската република на 17 юни, за да сложи край на американско-израелска агресия.

В отговор Техеран прекрати преговорите, нанесе унищожителни въздушни удари по стратегически американски обекти в Близкия изток и затвори Ормузкия проток.

Напрежението между Иран и САЩ достигна нова кулминация, след като секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, генерал-майор Мохсен Резаи, категорично заяви, че преговори със САЩ няма да се проведат, докато не бъдат изпълнени иранските условия. Тази позиция, предадена от иранската новинарска агенция ИРНА, отразява задълбочаващ се конфликт, чиито корени лежат в поредица от предшестващи събития и официални реакции.Хронологията на тези събития започва с дипломатически опит за деескалация. На 17 юни, САЩ и Ислямската република подписаха Меморандум за разбирателство в Исламабад. Целта на този документ беше да сложи край на американско-израелската агресия, осигурявайки рамка за регулиране на отношенията и предотвратяване на по-нататъшни военни действия. Меморандумът представляваше официален ангажимент за взаимно разбирателство.Въпреки подписаното споразумение, само месец по-късно, през юли, Съединените щати предприеха действия, които Техеран интерпретира като пряко нарушение на договореното. САЩ извършиха поредица от смъртоносни атаки срещу Иран и наложиха морска блокада на страната. Тези военни и икономически мерки ескалираха значително ситуацията, поставяйки под въпрос ефективността на предишните дипломатически усилия.В отговор на американските действия, Техеран предприе реципрочни мерки. Иран официално прекрати всички преговори със САЩ. В допълнение, бяха нанесени унищожителни въздушни удари по стратегически американски обекти, разположени в Близкия изток. Задълбочавайки отговора си, Иран също така затвори стратегическия Ормузки проток, който е жизненоважен път за международния петролен трафик. Тези действия представляват ясен сигнал за готовността на Иран да отговори силово на възприеманата агресия и да използва всички налични инструменти за влияние.Настоящото изявление на генерал-майор Резаи е пряко продължение на тази ескалираща последователност от събития. Той подчерта, че разчетите по отношение на петрола и проливите са се променили, и предупреди, че „опитите за ограничаване на щетите няма да спрат това, което предстои“. С тези думи, иранският представител потвърждава твърдата позиция, че връщането към диалог е възможно само при изпълнение на иранските условия, като предишните американски действия са основната причина за сегашния дипломатически блокаж.