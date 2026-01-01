САЩ и Иран отново си разменят удари, съобщава Reuters.

САЩ и Иран отново се оказаха в състояние на военна конфронтация в сряда след най-сериозния обмен на удари от седмици насам. Вашингтон заплаши с още по-разрушителни атаки, докато Иран осъди удар, за който заяви, че е убил петима и е ранил десетки цивилни по време на сватба.

Централното командване на американската армия съобщи, че във вторник е завършило серия от удари по цели на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, включително обекти за противовъздушна отбрана, радарни системи, морски съоръжения и активи, способности за полагане на мини и комуникационни обекти.

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Ирански медии съобщиха за атаки срещу множество цели в страната във вторник, много от които в близост до Ормузкия проток, където Иран заплашва петролни танкери, които се осмеляват да преминават през тесния воден път без разрешение.

На свой ред Иран заяви, че е нанесъл удари по американски обекти в Йордания и Ирак, според официални изявления, докато ирански медии съобщиха, че е атакувал и Бахрейн. Въпреки че Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е убил голям брой американски военнослужещи в Йордания, двама американски представители са заявили пред Reuters, че според първоначалните оценки няма жертви.

Въоръжените сили на Йордания съобщиха, че системите им за противовъздушна отбрана са реагирали на 13 балистични ракети, навлезли във въздушното пространство на страната. От тях 10 са били прихванати, а три са паднали в отдалечени райони. Бахрейн съобщи, че ирански дронове са били прихванати и унищожени.