Американската армия обяви, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран, предадоха световните агенции.

Атаката е стартирала в 16:00 ч. по Гринуич, поясни в Екс американското Централно командване, отговарящо за операции в близкоизточния регион. На прицел са взети цели на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Ударите са в отговор на наскорошни атаки на Корпуса по търговското корабоплаване в Ормузкия проток и срещу американски военни, разположени в региона.

Иранската държавна телевизия съобщи за няколко експлозии, чути в южната част на страната, в района на Бандар Абас и на остров Кешм, в близост до Ормузкия проток.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че последната американска атака срещу Иран е била „оправдана“ и заплаши с по-мащабни удари, ако Техеран предприеме ответни действия, предаде Ройтерс.

В публикация в Трут соушъл Тръмп каза, че американските военни нанасят днес удари по ирански цели в близост до Ормузкия проток в отговор на „неуспешния опит“ на Иран да постави морски мини в протока, както и в отговор на изстрелването на осем ракети срещу американска военна база в Йордания.

В неделя САЩ нанесоха удари - първите от един месец насам - по установки за изстрелване, разположени на ирански остров. Иран отвърна на ударите тогава, като атакува с ракети и дронове американски цели в Йордания и Обединените арабски емирства, като същевременно заяви чрез президента си Масуд Пезешкиан, че не желае войната да продължава. Междувременно Вашингтон обеща да започне кампания за икономическо „задушаване“ на Иран, чиито конкретни параметри и цели все още предстои да бъдат уточнени.