Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей призова в днешно писмено послание владетелите от страните от Персийския залив да идентифицират своя "истински враг", да вникнат в плановете му и да се изправят срещу него, предаде Ройтерс.

Посланието, отбелязващо рождения ден на ислямския пророк Мохамед и публикувано на профила на Хаменей в “Телеграм”, също така призовава за единство, взаимна защита срещу враговете и сътрудничество между мюсюлманите по целия свят.

Хаменей не е виждан публично, откакто беше ранен при американско-израелските въздушни удари преди шест месеца, които дадоха началото на войната, убивайки баща му и предишен върховен лидер, аятолах Али Хаменей.