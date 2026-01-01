Вашингтон нанесе удар по ирански позиции, а Техеран отвърна с ракети и дронове срещу американски бази в Йордания

Иран и Съединените щати си размениха удари за първи път от повече от месец, увеличавайки риска от нова военна ескалация след седмици на относително затишие.

САЩ нанесоха удар по две ирански ракетни установки на остров Ларак в близост до Ормузкия проток. Според Вашингтон иранските сили са подготвяли изстрелването на морски мини в стратегическия воден път, който е от ключово значение за световните енергийни доставки.

Капитан Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ (CENTCOM), заяви, че американските сили са предприели „ограничени, прецизни действия“ срещу ирански подразделения, които представлявали непосредствена заплаха за корабоплаването.

По-късно иранският Корпус на стражите на ислямската революция (IRGC) заяви, че е нанесъл ракетни и дронови удари по две американски военновъздушни бази в Йордания.

Йорданските въоръжени сили съобщиха, че противовъздушната отбрана е прихванала и унищожила осем ракети, навлезли във въздушното пространство на страната. Според властите снарядите са били неутрализирани, преди да представляват заплаха за цивилното население или инфраструктурата.

Иран определи американския удар като „стратегическа и смъртоносна грешка“ на администрацията на Доналд Тръмп и обеща ответни действия.

Ормузкият проток – център на конфликта

Ескалацията е свързана пряко с контрола върху Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световната търговия и енергийните доставки.

Администрацията на Тръмп заяви, че американските сили са завършили разминирането на международните корабни маршрути в пролива. Президентът предупреди Иран, че всеки опит за поставяне на нови мини ще бъде посрещнат с незабавни военни действия.

Вашингтон заявява, че целта му е да гарантира свободното корабоплаване и движението на търговските кораби през стратегическия воден път. Иран, от своя страна, настоява за правото си да контролира достъпа до пролива.

Дипломатическите усилия са в застой

Новите удари идват на фона на застой в отношенията между Вашингтон и Техеран. Белият дом заяви миналата седмица, че в момента не се водят преки преговори между двете страни.

Паралелно с това Иран и Оман продължават обсъжданията по евентуално споразумение за възстановяване на нормалния морски трафик през Ормузкия проток. Катар и други регионални посредници също подкрепят дипломатическите усилия.

Последните американски удари са първите срещу Иран от 29 юли, когато Вашингтон съобщи за мащабна военна операция в отговор на опит за атака срещу американски позиции.

През последните седмици администрацията на Тръмп насочи усилията си основно към икономически натиск върху Иран. Министерството на финансите на САЩ предупреди за нови санкции срещу държави и финансови институции, които продължават икономическите си отношения с Техеран.

Американският финансов министър Скот Бесент заяви, че Вашингтон вероятно ще налага нови вторични санкции всяка седмица, като първоначално мерките ще бъдат насочени към банки.

Петролът поскъпна след новата ескалация

Петролните цени се повишиха след американските удари. Брентът поскъпна с 2,8% до 90,57 долара за барел, а американският суров петрол се увеличи с 2,7% до 85,64 долара.

Новата ескалация около Ормузкия проток засилва опасенията за сигурността на един от най-важните маршрути за световните енергийни доставки.