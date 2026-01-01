Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че не е възможно никакво дипломатическо споразумение с иранските ръководители, които той нарече „диваци“. Същевременно той приветства новата кампания на американския президент Доналд Тръмп за икономически натиск, предаде Франс прес.

Припомняйки своя среща наскоро с Тръмп, Нетаняху каза на събитие снощи, че е обсъдил с него преговорите с Иран, като заяви: „Съмнявам се, че с тази шайка там, с тези диваци, може да се постигне споразумение. Казвам ви, никакво споразумение не може да бъде сключено“.

Изявлението на Бенямин Нетаняху идва на фона на продължаващия тежък конфликт между САЩ, Израел и Иран. Войната, започнала през февруари 2026 г., прерасна в продължителна конфронтация, която засегна не само военната инфраструктура на Иран, но и икономиката и енергийните доставки в региона.

След месеци на военни действия администрацията на Доналд Тръмп засилва икономическия натиск върху Техеран. Вашингтон обяви нова кампания от санкции, целяща да ограничи приходите на Иран и достъпа му до международната финансова система. Основна пречка пред стратегията на САЩ е Китай, който остава ключов търговски партньор и купувач на ирански петрол. AAP News+1

Натискът върху Иран се засилва и заради продължаващото напрежение около Ормузкия проток – един от най-важните маршрути за световните доставки на петрол и газ. Ограничаването на корабоплаването през протока доведе до сериозни сътресения на енергийните пазари и превърна контрола върху морския маршрут в един от ключовите елементи на конфликта. RReuters+1

В същото време възможността за дипломатическо решение остава ограничена. Нетаняху публично заявява, че не вярва иранското ръководство да е готово на споразумение, докато Вашингтон продължава да разчита основно на санкции и икономическа изолация като инструмент за натиск. Самият Тръмп настоява Иран да направи значителни отстъпки, докато Техеран отхвърля натиска и предупреждава за ответни действия. LL'Orient Today+1

Ситуацията остава особено нестабилна и заради икономическите последици за Иран. Страната е изправена пред недостиг на горива, висока инфлация и сериозно обезценяване на националната валута. Въпреки това иранското ръководство засега не показва готовност да капитулира пред американските искания.