С наближаването на изборите в Израел Турция все по-често се оказва в центъра на политическите послания на премиера Бенямин Нетаняху.

Гигантски билборд на магистрала в Тел Авив представи турския президент Реджеп Тайип Ердоган редом с лидерите на Иран и „Хизбула“ и кмета на Ню Йорк като противници на Израел. Надписът гласи: „Те искат Нетаняху да загуби. Не им позволявайте да спечелят.“

Само дни по-късно израелски самолети нанесоха удар по авиобазата Абу ал-Духур в Северна Сирия. Според Израел целта е било предполагаемо турско военно разполагане с персонал, дронове и системи за противовъздушна отбрана.

Израел твърди, че подобно присъствие би ограничило свободата на действие на израелските военни в сирийското въздушно пространство и би променило стратегическия баланс в региона. Според израелски източници разузнавателната информация за турските планове е била споделена с администрацията на президента Доналд Тръмп и със сирийското правителство.

Нетаняху заяви, че Израел няма да допусне „военно турско присъствие, което се установява в Сирия и заплашва Израел“.

Турция обаче отхвърли израелските аргументи и обвини Нетаняху в „експанзионистична и дестабилизираща политика“ преди октомврийските избори. Вашингтон също определи удара като „ненужна ескалация“. Специалният пратеник на САЩ за Сирия и посланик в Турция Том Барак намекна, че Израел може да е преследвал и политически цели.

„Нов фронт“ преди изборите?

Нетаняху и Ердоган отдавна са в открит конфликт. Турският президент многократно е обвинявал Израел във военни престъпления в Газа, докато Нетаняху обвинява Анкара в подкрепа на „Хамас“.

Според анализатора по сигурността Амос Харел обаче и двете обяснения – за сигурността и за политическата мотивация – могат да бъдат верни едновременно. По думите му Турция действително засилва военното си присъствие в Сирия, но Нетаняху едновременно следва „нова и агресивна линия“.

Лидерът на израелската опозиция Яир Лапид подкрепи самата операция, но разкритикува публичното честване на удара: „В Близкия изток е важно да се нанасят удари, когато е необходимо. Но ако сте ударили, мълчете.“

Бившият премиер Ехуд Барак пък заяви, че последната ескалация „силно напомня на политическо намерение в навечерието на избори“.

Нетаняху и неговият политически блок изостават в някои социологически проучвания. Според критиците му нова криза със сигурността би могла да промени предизборната картина и да му позволи отново да постави сигурността в центъра на политическия дебат.

„Турция–Сирия се превръща в потенциален фронт“, смята Харел. Именно това, според него, поражда подозрения, че зад действията на Израел могат да стоят не само стратегически, но и политически съображения.