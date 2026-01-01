Обедиените арабски емирства заявиха, че противовъздушната отбрана на страната е прехванала дрон, идващ откъм Иран, предадоха световните агенции.

Той е бил прехванат на териториалните води на ОАЕ.

По-рано днес Иран обяви, че атакува военна база в ОАЕ, в която са разположени американски военни и хеликоптери, в отговор на атаките от страна на САЩ срещу цели в Иран.

ОАЕ са сред ключовите партньори на САЩ в Персийския залив и на тяхна територия се намира военната база „Ал Минхад“ край Дубай. Базата е важен регионален логистичен и въздушен център и в нея са разположени американски военнослужещи и авиационна техника. WWANA

Напрежението около ОАЕ се засили на фона на новата ескалация между Вашингтон и Техеран. В неделя американските сили нанесоха удари по ирански ракетни установки на остров Ларак в Ормузкия проток, като заявиха, че целта е да бъде предотвратено поставянето на морски мини в стратегическия воден път. AAxios

В отговор Иран заяви, че е предприел атаки срещу американски военни цели в региона. Иранската армия твърди, че е изпратила дронове срещу позиции на американски военнослужещи и хеликоптери в „Ал Минхад“. ОАЕ обаче отхвърлиха твърденията, че базата е била атакувана. ААнадолу Джанси+1

На този фон Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи, че противовъздушната отбрана на страната е прехванала дрон, приближаващ се откъм Иран, над териториалните води на емирствата. Инцидентът показва риска от разширяване на конфликта извън непосредствената зона на бойните действия и превръщането на държавите от Персийския залив в мишена или зона за прехващане на ирански атаки. AAP News+1

ОАЕ се опитват да запазят позицията си на регионален икономически и търговски център, докато едновременно с това поддържат тесни отношения със САЩ. Новата ескалация създава допълнителни рискове за сигурността на въздушния и морския транспорт, както и за енергийните доставки през Ормузкия проток – един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол и газ.