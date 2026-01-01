Забележка към мъж заради предполагаемо насилие над кучето му е прераснала в конфликт, при който двама души са били ранени с нож във Варна.

Единият от пострадалите остава в интензивно отделение. Случилото се се е разиграло пред очите на 7-годишно дете.

Инцидентът е станал миналият четвъртък. Семейство с малкото си дете се прибирало към дома си, когато забелязало мъж, който според тях удрял кучето си. Съпругът направил забележка и го призовал да спре.

„С юмруци, ритници, крясъци. Мъжът ми му направи забележка: „Защо биеш така кучето? Не го прави“. Той започна да крещи: „Върви си по пътя, няма да ми казваш как да си гледам кучето“, разказа пред NOVA съпругата на пострадалия, която пожела самоличността ѝ да остане скрита.

По думите ѝ между двамата мъже последвал физически сблъсък. Докато жената се опитвала да ги раздели, видяла другия мъж да вади голям кухненски нож. Съпругът ѝ се опитал да хване ръката му и да му отнеме оръжието.

Виковете на жената и детето привлекли вниманието на хора от квартала. Няколко души се притекли на помощ и се опитали да прекратят сблъсъка. При намесата им бил ранен и втори мъж.„Една жена започна да крещи за помощ. Когато отидох на място, видях, че има ранени хора. Имаше доста кръв“, разказа очевидец.

Синът на друг свидетел също се включил и помогнал нападателят да бъде повален на земята. В последвалата суматоха обаче мъжът успял да се измъкне.

Според разказ на очевидец той изхвърлил ножа в контейнер за отпадъци и побягнал. Малко по-късно бил спрян от граждани и предаден на полицейски патрул. Двамата пострадали са откарани в болница. Единият е получил порезни рани по ръката, които са били обработени, след което е освободен за домашно лечение.

Другият ранен - съпругът на жената, подала сигнала за насилието над кучето - остава в интензивно отделение. Той е с множество наранявания, включително в областта на корема, подмишницата, ръцете и главата. По думите на съпругата му само месец по-рано е претърпял операция.

Жители твърдят пред NOVA , че това не е първият случай, при който задържаният проявява агресивно поведение. По думите им той живее под наем в района от около година и работи като касапин, а някои от съседите са ставали свидетели и на грубо отношение към кучето му.

Нели Стойчева разказа, че само дни преди инцидента мъжът влязъл в конфликт и с нейното семейство. „Започна да проявява вербална агресия спрямо нас, при положение че не го бяхме провокирали по никакъв начин. Имаше момент, в който се опита да се стигне до физическа саморазправа и бутна мъжа ми по рамото. За щастие се намесиха други мъже, които предотвратиха нещо по-сериозно“, разказа тя.

От МВР съобщиха, че 48-годишният мъж остава задържан, а материалите по случая са предадени на прокуратурата. Очаква се да му бъде повдигнато обвинение за опит за убийство.

Съпругата на тежко пострадалия признава, че се страхува от евентуалното освобождаване на задържания под гаранция. Със 7-годишното дете, станало свидетел на сблъсъка и раняването на баща си, вече работи психолог.

Междувременно кучето, заради което според свидетелите е започнал първоначалният конфликт, е прибрано от човек от квартала. В социалните мрежи му се търси нов стопанин.