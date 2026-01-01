Рим затяга контрола върху голф количките, които през последните месеци се превърнаха в популярно средство за туристически обиколки из историческия център на италианската столица.

След серия проверки карабинерите са проверили 131 голф колички, наложили са 43 глоби, отнели са 13 шофьорски книжки и са спрели от движение 10 превозни средства. Общата стойност на санкциите е около 38 000 евро.

Проверките са извършени в едни от най-посещаваните райони на Рим – около Колизеума и Цирко Масимо, Пантеона, Испанските стъпала, площад „Навона“ и площад „Пополо“.

Сред установените нарушения има случаи на шофиране без необходимата правоспособност, превоз на туристи без съответния лиценз, неправилно паркиране, преминаване на червен светофар и използване на мобилен телефон по време на движение.

От десетте спрени от движение голф колички шест са били използвани за превоз на пътници срещу заплащане без необходимия лиценз или в нарушение на условията, посочени в регистрационните им документи. При останалите четири случая зад волана са били хора без шофьорска книжка.

Все повече голф колички в центъра

Голф количките се превърнаха в бързо развиващ се бизнес за туристически обиколки в Рим. Според градските власти около 400 такива превозни средства се движат по улиците на столицата, но само 41 са официално разрешени от общината.

Според други оценки броят им вече е достигнал около 500. Данните на TripAdvisor показват, че резервациите за обиколки с голф колички са се увеличили със 147% спрямо 2024 г.

Услугата е популярна сред туристите, които я предпочитат заради удобството и възможността да разглеждат забележителностите без да се придвижват пеша в горещото време и натоварения трафик.

Местните жители и представители на традиционния транспортен сектор обаче са все по-критични към разрастването на бизнеса. Според тях голф количките допринасят за задръстванията, паркират незаконно и създават допълнителен хаос в и без това натоварения исторически център.

Готвят нови правила

Заместник-кметът по транспорта на Рим Евгенио Патане заяви, че явлението се нуждае от по-ясна регулация. По думите му от около 400 голф колички, които се движат в града, само 41 са получили разрешение от общината.

Планираните правила предвиждат определяне на конкретни маршрути, ограничаване на броя на превозните средства и въвеждане на система за избор и контрол на операторите. Регионалните власти също заявиха, че подготвят нормативна рамка, която да даде на Рим по-големи правомощия да регулира туристическия транспорт.

Защитниците на голф количките настояват, че те са по-тихи, заемат по-малко място от туристическите автобуси и микробуси и не отделят изгорели газове. Според властите обаче бързото увеличаване на броя им вече създава проблеми, които изискват по-строг контрол.

Рим, който всяка година посреща милиони туристи, се опитва да намери баланс между развитието на туристическите услуги и ограничаването на натоварването върху историческия център.