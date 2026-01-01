Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че цените на петрола ще спаднат след междинните избори в САЩ, предаде Ройтерс. Той прогнозира и, че войната с Иран ще спре незабавно след този вот, допълва Франс прес.

„Веднага след изборите цените на петрола ще започнат да падат рязко“, заяви Тръмп.

Тръмп: Войната с Иран може да приключи скоро

„Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото иранците вече няма да могат да издържат“, каза Тръмп.

В началото на войната в Иран американският президент каза, че тя ще продължи само няколко седмици. В момента войната е в седмия си месец, отбелязва Асошиейтед прес.

Петролът поскъпна рязко след речта на Тръмп за войната в Иран

Президентът на САЩ засегна пред репортерите и друга тема – войната в Украйна. Тръмп каза, че разговорът му с Путин вчера по телефона е бил страхотен и че руският му колега искал постигане на споразумение, за да се прекрати войната в Украйна.

"Той иска да постигне сделка и ако Зеленски иска да направи сделка, това ще бъде много добре“, заяви Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет, с който пътува за Конгрес на Републиканската партия в Далас.