„Булгаргаз“ предлага цена на природния газ за октомври от 44,08 евро за мегаватчас без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това показва заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и публикувано на интернет страницата на регулатора.

Предложението е за увеличение с 5,96 на сто спрямо утвърдената за септември цена от 41,60 евро за мегаватчас.

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В ценовия микс за октомври са включени количества по дългосрочния договор за доставка на природен газ от Азербайджан, както и втечнен природен газ по договори с търговци, сключени след организиран търг.

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Предлаганата цена включва компонентите за природния газ на входа на газопреносните мрежи и за дейността „обществена доставка“. В нея е включен и компонент за покриване на разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в подземното газохранилище „Чирен“ в изпълнение на задълженията по Плана за действие при извънредни ситуации.

Предстои КЕВР да разгледа заявлението на открито заседание, а окончателното решение за цената през октомври да бъде взето на закрито заседание.