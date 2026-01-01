15 септември вече е тук и училищния праг днес ще прекрачват над 700 000 ученици, а за над 55 000 първокласници днес ще удари и първият звънец. Дворовете на в 2322 училища в страната отново ще заехтят от детска гълчава.

В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата – близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години, съобщиха от пресцентъра на МОН.

Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година. В държавни и общински училища и центрове за специална образователна подкрепа ще се провежда обучение в обособени STEM пространства и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Инвестицията от над 250 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети, информират още от МОН.

БАБХ започва проверки в училищните столове и бюфети

През летните месеци са били извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година, посочват от ведомството.

Първият учебен ден вече настъпи и за хиляди български деца зад граница. В 410 български неделни училища в 44 държави новата учебна година започна за близо 40 000 ученици.

Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците за първия учебен ден, увериха още от просветното ведомство.

Къде властта открива учебната година?

На 15 септември президентът Илияна Йотова ще бъде в Русе, където в 9.00 часа ще открие новата учебна година, 189-а поред, в Средно училище „Христо Ботев“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Министър-председателят Румен Радев ще участва в церемонията по откриване на учебната 2026/2027 година в Основно училище „Христо Ботев“ във видинското село Раковица, община Макреш. Събитието ще се състои от 11:30 часа в двора на училището на ул. „Четвърта“ № 12, съобщиха междувременно от прессекретариата на държавния глава.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще открие учебната 2026/2027 година в Професионалната гимназия „Васил Левски“ в Мездра, по покана на директора ѝ Мирослав Павлов, съобщиха от Министерството на отбраната. Стоянов ще поздрави възпитаниците и преподавателите в учебното заведение и ще присъства на представянето на първата в България система „Career Credit System“ (образователен паспорт на ученика).

Кметът на София Васил Терзиев пък ще открие новата учебна година в 204-о ОУ в „Манастирски ливади – Запад“. Училището е първото изцяло новопостроено общинско училище в София от 30 години – изградено от нулата, върху нов терен, отбелязват от пресцентъра на Столична община.