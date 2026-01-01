Инспекторите ще следят за произхода и съхранението на храните, сроковете на годност и правилното етикетиране

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва проверки в училищните столове и бюфети във връзка с началото на учебната година. Контролът ще продължи от 14 септември до 14 октомври 2026 г., съобщиха от Агенцията.

Проверки ще бъдат извършвани във всички детски градини, училищни столове и бюфети, както и в обекти по Закона за храните, разположени на територията на училищата. Инспекторите ще проверяват и кетъринг фирмите, които доставят храна за учебните заведения.

Контролът ще обхваща произхода и правилното съхранение на суровините и храните, сроковете на съхранение, както и спазването на изискванията за предоставяне на информация на потребителите, включително етикетирането.

Особено внимание ще бъде обърнато на спазването на Наредба №2 от 20 януари 2021 г., която определя специфичните изисквания за безопасност и качество на храните в детските заведения и училищните столове, в обектите за търговия на дребно на територията на училищата, както и при организирани мероприятия за деца и ученици.

При установяване на нарушения ще бъдат предприемани незабавни мерки съгласно действащото законодателство.

От БАБХ призовават гражданите да подават сигнали при съмнения за нередности, свързани с безопасността на храните. Това може да стане на горещия телефон 0700 122 99 или чрез онлайн формата за контакт на официалния сайт на Агенцията.