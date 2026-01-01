Инцидент стана тази вечер около 20:00 часа на моста над Околовръстния път в района на „Ринг мол“ в София.

За катастрофата сигнализираха пред DarikNews очевидци, както и потребители във Facebook групата „Катастрофи в София“.

От разпространените снимки и видеокадри се вижда автомобил, спрял на пътното платно, което е довело до затруднения в движението в района.

Към момента няма данни за пострадали, както и за причините, довели до инцидента.

Шофьорите, които преминават през участъка, трябва да бъдат внимателни и да се движат със съобразена скорост.