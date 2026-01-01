Протест, организиран в социалните мрежи, се проведе пред сградата на Българската национална телевизия заради програмните промени. Конкретната причина за недоволството беше решението предаването "История.BG" да продължи само с един титулярен водещ.

Събралите се граждани от 19:30 часа се обявиха в защита на досегашния водещ Георги Ангелов. Те настояха бъдещите промени в програмната схема на обществената медия да се взимат след обществено допитване, тъй като по думите им "БНТ не е държавна телевизия, тя е обществена телевизия".

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"Реших да поканя хората, които най-често са в кадър в "История.BG", да покажем заедно защо е важно българските граждани да бъдат запознати с нефризирана от силните на деня история", заяви организаторът на протеста Илиян Василев.

От ръководството на обществената телевизия вече излязоха с официална позиция, като Управителният съвет на БНТ "категорично отхвърли всеки опит професионалното програмно решение да бъде превръщано в политически казус".

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В позицията на медията се казва, че съществува ясна граница между правото на мнение и политическия натиск за промяна на програмно или кадрово решение. Ръководството се позовава на принципа за независимост на обществената медия, залегнал както в българското законодателство, така и в Европейския акт за свобода на медиите.

Темата за промените в предаването е в публичното пространство повече от седмица, като предизвика и политически коментари.