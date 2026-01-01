Премиерът Румен Радев увери, че няма политическа намеса в Българската национална телевизия. Той коментира пред журналисти новите предложения на "Прогресивна България" за бързите кредити, предстоящия избор за нов ВСС и годишнината от атентата в САЩ на 11 септември.

ПП и ДСБ поискаха обяснения за свалянето на Георги Ангелов от БНТ

Радев бе запитан как ще коментира твърденията на опозицията, че има свалени предавания от ефира на БНТ и дали смята, че има напрежение. "Няма никаква политическа намеса в работата на БНТ поне от наша страна - като управляващи и като партия, така че ако някой друг си позволява да се меси - това си е за негова сметка. Всяко ново ръководство на БНТ има правото да реорганизира своите програми, нима досега не се правело така", запита той.

Припомняме, че в четвъртък стана ясно, че „Продължаваме промяната“ и „Демократи за силна България“ поискаха обяснения от Българската национална телевизия за свалянето от ефир на журналиста Георги Ангелов и промените около предаването „История.БГ“.

ПП е внесла искане за изслушване на генералния директор на БНТ и председателя на Съвета за електронни медии (СЕМ), съобщи лидерът на партията Асен Василев на брифинг в Народното събрание.

Предложенията на ПБ за бързите кредити

"Ние готвим всеобхватни законови промени, които да ограничат пристрастяването", обясни премиерът за предложените промени от ПБ.

Радев коментира и предстоящия избор за нов ВСС. "Членовете на ВСС ще се избират по старите правила. Въпросът е да не се превърне изборът на членове на ВСС в партийни игри, това ще бъде изключително пагубно за съставянето на нов ВСС. Ако наистина целта на партиите е да изберем ВСС сред най-добрите кандидати - те не трябва да блокират този процес, надявам се да има разум", обясни той и допълни, че се води диалог между ПГ и другите парламентарни групи.

Премиерът за новия ВСС: Заедно с всички партии трябва да изберем най-подходящите кандидати

Той бе запитан как ще коментира руските тренировки на военни у нас. "Няма какво да коментирам по медийни публикации, това са абсолютни спекулации", категоричен бе Радев.

Той коментира и годишнината от атентата в САЩ на 11 септември. "Тероризмът няма място в нашето общество, трябва да се борим да ограничим всякакви прояви на тероризъм, а това е изключително трудна задача" , каза премиерът.

По-рано той връчи почетните отличия „Национална диплома“ за учебната 2025/2026 година на петима ученици с пълни шестици в дипломата за средно образование и на трите матури, включително и на допълнителната, която е по желание.

"Искам да Ви поздравя за Вашия огромен успех, той е плод на много труд, постоянство, характер. Искам да подчертая, че това не е само ваш личен успех, това не е само удовлетворение за вашите родители. Този ваш успех е огромен за България", каза премиерът.

По думите му новите технологии променят драматично света и живота на всички.