Министър-председателят Румен Радев коментира предстоящия избор за нов ВСС. "Изборът на ВСС е от изключителна важност за развитието на България във всички области. Това, че някои партии не издигат свои кандидати - си обяснявам много зле. Явно има страх, има вътрешно объркване, но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно със всички партии най-подходящите кандидати", каза той.

Радев е на посещение във френската столица по покана на президента на Френската република за участие в Международната среща на върха по космическите въпроси.

"Президентът Макрон бе първият, отворил дебата за стратегическа европейска автономия и днешният форум е продължение на тази визия. Можем наистина да бъдем горди с постиженията на България в областта на Космоса в исторически план и в днешния ден", обясни премиерът.

Той изрази надежда до няколко години да имаме център, който да привлича международни инвеститори.

"Наш основен приоритет е агресивното привличане на инвестиции в България, специално в изкуствения интелект, днес е поредната среща, надявам се скоро да има резултат", каза още Радев.