„Продължаваме промяната“ и „Демократи за силна България“ поискаха обяснения от Българската национална телевизия за свалянето от ефир на журналиста Георги Ангелов и промените около предаването „История.БГ“.

ПП е внесла искане за изслушване на генералния директор на БНТ и председателя на Съвета за електронни медии (СЕМ), съобщи лидерът на партията Асен Василев на брифинг в Народното събрание.

„История.БГ“ е дългогодишно предаване, преминало през различни управления, и никога досега не е имало намеса в редакционната му политика, посочи Василев. По думите му трябва да стане ясно защо предаването е свалено, какви са мотивите и дали решението има отношение към редакционната политика и вече подготвени предавания.

„Очакваме обяснение и да видим причините писмено, подкрепени с факти и данни. Нека да видим, че наистина това решение няма нищо общо с редакционната политика на предаването“, заяви Василев.

От парламентарната група на ДСБ също поискаха проверка на случая. От партията съобщиха, че ще сезират СЕМ, като настояват да бъде проверено дали решението за Георги Ангелов е взето въз основа на редакционни критерии или е резултат от политически натиск.

От ДСБ заявяват, че Ангелов е водещ на „История.БГ“ от създаването на предаването, а е свалено и другото му предаване – „До Европа и напред“ по БНТ2. Според партията това е „пореден удар по независимостта на БНТ“.

От ДСБ свързват случая и с действията на вицепремиера Иво Христов. От партията твърдят, че той публично е разделял журналистите на професионалисти и такива, които определя като пропагандатори, и определят това като недопустима намеса на изпълнителната власт в редакционната политика на обществените медии.

От партията настояват БНТ да обясни защо именно сега и защо именно Георги Ангелов напуска ефира. Според ДСБ позоваването на промени в програмната схема не отменя необходимостта от прозрачност при подобни решения в обществена медия.

Какво казва БНТ

От БНТ обясниха, че за новия телевизионен сезон 2026/2027 се подготвят нови кратки информационни форми, две нови предавания, авторски рубрики и промени в познати формати.

Промените засягат и „История.БГ“, в което досега Георги Ангелов и Андрей Захариев се сменяха на ротационен принцип.

От обществената телевизия посочват, че единствената представена концепция е тази на Андрей Захариев. Тя предвижда разширяване на формата със специални изнесени издания, посветени на значими национални годишнини, разкази за родовата памет от наследници на известни български родове и репортажи от места, свързани с историята на страната. Предвижда се и по-широко участие на експерти.

На Георги Ангелов е предложена възможност да представи свои идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на БНТ, което ръководството възнамерява да развива в по-голяма степен, съобщават от медията.