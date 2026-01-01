Служители на Областната дирекция на МВР в Кърджали регулират движението по главния път за Гърция през Маказа в района на село Черноочене заради тежко пътнотранспортно произшествие със загинал.

Това съобщиха от пресцентъра на полицията.

Сигналът за блъснат пешеходец е подаден в 16:25 часа на тел. 112.

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По първоначални данни 65-годишен мъж е бил блъснат от лек автомобил, управляван от 27-годишна жена. Мъжът е починал.

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Дежурна оперативна група от Районното управление в Кърджали извършва оглед на мястото на произшествието. Движението се отклонява в двете посоки.