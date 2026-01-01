Мъж на 75 години е загинал след инцидент на автомагистрала „Марица“, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора, цитирани от БГНЕС.

В 15:17 часа днес е получен сигнал за катастрофа при 19 километър на автомагистрала "Марица" в посока Свиленград. По първоначална информация, инцидентът е между лек автомобил, управляван от 76-годишен мъж, и 75-годишен пешеходец, който е починал.

Водачът на лекия автомобил е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

Временно движението в района на местопроизшествието се осъществява в една лента. Ограничена е изпреварващата лента, а трафикът се осъществява в активната.

Движението се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Започнато е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.