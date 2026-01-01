Александър Евтимов, бившият директор на 138-о СУ „Проф. Васил Златарски“, уволнен след скандала с камерите в тоалетните, е назначен за заместник-директор в друго столично училище. Назначението му в 141-во ОУ „Народни будители“ предизвика незабавна проверка от Регионалното управление на образованието и реакция от образователния министър, на фона на опасения за безопасността на учениците.

Информацията за новото назначение, осъществено през лятото, беше потвърдена от министъра на образованието Георги Вълчев и от РУО-София-град.

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Според наличните данни Евтимов е бил представен в сайта на 141-во ОУ с името Александър Людмилов, като тази информация впоследствие е била изтрита.

По неофициална информация назначението му е било направено от предишния директор на училището инж. Виргиния Заркова, която е напуснала поста си внезапно на 9 септември. Новият временно изпълняващ длъжността директор, д-р Гена Живкова-Чолакова, потвърди, че Евтимов е в отпуск по болест и тя все още не се е срещала с него.

Регионалното управление на образованието – София-град е започнало спешна проверка по случая. От институцията съобщиха, че са изискали доклад от новия директор относно кадровите назначения през лятото и ще предприемат незабавни мерки при установяване на нарушения. Основен приоритет остава осигуряването на спокойна и сигурна образователна среда, се казва в позицията на РУО.

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Министърът на образованието Георги Вълчев коментира казуса пред журналисти: „Днес ми докладваха колегите от регионалното управление. Действително има такъв случай. Не зная дали е приключила прокурорската проверка по случая. Аз лично не одобрявам такъв тип действия. Ще проведа разговори с директора на училището, тъй като те са работодатели на учителите и заместник-директорите”.

Александър Евтимов беше задържан в края на миналата година, след като в тоалетните на 138-о училище бяха открити скрити камери. Впоследствие той е бил оправдан от Софийския градски съд поради недостатъчни доказателства по обвиненията.