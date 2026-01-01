Летището в Катания, Сицилия, отново преустанови работа в този понеделник заради изригване на вулкана Етна, което изхвърли пепел във въздуха. Всички пристигащи и заминаващи полети са спрени, което засяга хиляди пътници в един от най-натоварените транспортни възли в Италия.

Летищният оператор SAC съобщи, че всички полети на летището в Катания са спрени до 16:00 ч. местно време (14:00 GMT), според информация, цитирана от The Independent. Това е поредното прекъсване на въздушния трафик, причинено от най-високия и активен вулкан в Европа, който се намира на около 40 километра от летището.

Проблемът с вулканичната пепел ескалира през последните месеци, като предишното голямо затваряне беше през август. Тогава летището, което обслужва около 12 милиона пътници годишно, беше затворено за пет последователни дни в разгара на туристическия сезон.

„Вулканичната пепел може да представлява голям риск за самолетите. Тя може да бъде засмукана в двигателите и да ги накара да спрат, поради което всички са толкова предпазливи“, обяснява Борис Бенке, изследовател в обсерваторията на Етна към Националния институт по геофизика и вулканология, цитиран в публикацията

Прекъсванията през лятото доведоха до сериозни проблеми, като само между 6 и 12 август са били отменени 36% от близо 2000 полета, а над 600 са били пренасочени. Нарастват и призивите в Италия летището в Катания да бъде затворено за постоянно заради близостта му до вулкана, а други летища в Сицилия да бъдат разширени.

С височина от 3324 метра, Етна изригва често, но според експерти настоящата активност е необичайна заради постоянните емисии на пепел. Северните ветрове са пренесли малки количества вулканична пепел чак до Малта и Северна Африка.