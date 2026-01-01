Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 37-годишен мъж, извършил хулигански действия по време на „Алея на книгата“ пред НДК в София, съобщиха от обвиеннието.

На 11 септември обвиняемият е ритал кошчета за боклук, удрял е с ръце и крака шатри от книжното изложение, псувал е преминаващи граждани, след което демонстративно е събул панталоните и бельото си.

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като обвиняемият е осъждан за идентично престъпление.

Мъжът е задържан за 72 часа и му е поискал постоянен арест.