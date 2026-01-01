18-годишна жена е пострадала при пътнотранспортно произшествие край Чирпан, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 11 септември около 21:00 часа на път II-66, при 110-ия километър. По първоначални данни лек автомобил „Ауди“, управляван от 20-годишна жена, е излязъл вляво по посоката си на движение и е спрял в крайпътна нива.

Кола с четирима младежи се преобърна по таван на пътя Чирпан – Скобелево

18-годишната пътничка в автомобила е обслужена от екип на ФСМП-Чирпан и е откарана в болница в Стара Загора за допълнителен преглед и лечение. Тя е без опасност за живота.

Шофьорката е тествана за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна.

18-годишна шофьорка се заби в скат край Рудозем, пострада момиче на 16 г.

По случая в Районното управление в Чирпан е образувано досъдебно производство.