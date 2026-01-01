16-годишно момиче пострада, след като 18-годишна шофьорка, карала с несъобразена скорост, удари колата си в крайпътен скат, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

На 22 юни 2026 г. около 13:15 часа на пътя Рудозем – Чепинци 18-годишна водачка на лек автомобил „Хонда Джаз“, движейки се с несъобразена с пътните условия и релефа на пътя скорост, преминала през участък с разпилян пясък на пътното платно. Вследствие на това автомобилът поднесъл и се блъснал в крайпътен скат.

При произшествието е леко ранена 16-годишна пътничка. Тя е прегледана в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян и след оказана медицинска помощ е освободена за домашно лечение с леки наранявания по тялото.

Пробите на водачката за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. В автомобила са използвани обезопасителни колани.