Автомобил излезе от пътното платно и се преобърна по таван на пътя Чирпан – Скобелево. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - Стара Загора.

Произшествието е настъпило на 26 юни, около 02.30 ч., на пътя от Чирпан към село Скобелево.

Мъж е с опасност за живота след катастрофа между Стара Загора и Чирпан

По първоначална информация е самокатастрофирал л.а."Фолксваген", управляван от 18-годишен.

Пострадал е водачът, на който е оказана медицинска помощ в ЦСМП-Стара Загора и е освободен без опасност за живота, пътуващите в лекия автомобил – 17-годишно момче и две момичета на 16 и 15 години са прегледани във ФСМП-Чирпан и са освободени без наранявания.

19-годишен шофьор катастрофира в Стара Загора, има пострадал

Водачът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. В РУ-Чирпан е образувано досъдебно производство от Наказателния кодекс под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.