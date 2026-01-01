Двама души пострадаха при катастрофа с мотоциклет край Сатовча, след като водачът е загубил контрол над превозното средство на десен завой.

15-годишен неправоспособен младеж пострада при катастрофа с мотоциклет край Благоевград

Инцидентът е станал на 28 юни около 17:00 часа на пътя между селата Сатовча и Фъргово.

41-годишен мъж от град Божурище, управлявайки мотоциклет „Кавазаки“, на десен завой е загубил контрол и излизайки от пътното платно е допуснал пътнотранспортно произшествие.

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Мотоциклетистът, чиято проба с техническо средство за употреба на алкохол е отрицателна, е пострадал с фрактура на китката, а 37-годишната му спътница – с охлузни рани по крака.