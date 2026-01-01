Митническите служители на Митнически пункт „Лесово“ задържаха 25 контрабандни надуваеми лодки при две отделни проверка на товарни автомобили, пътуващи от Турция за Германия през България.

Контрабандни лодки и двигатели задържаха митничари на „Капитан Андреево“

При първия случай на 24 юни товарната композиция с турска регистрация пристига на МП „Лесово“ на входящо трасе в страната. В зоната за митнически контрол водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва колети с лични вещи от Турция за получатели в Германия.

След електронен рисков анализ на централно ниво, служители от отдел „Борба с наркотрафика“ извършват щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват в товара недекларирани колети с 5 надуваеми лодки с твърд заден борд, предназначен за монтиране на двигател.

Агенция „Митници“

Още 20 контрабандни надуваеми лодки са открити в друг товарен автомобил, превозващ стоки също за Германия. При този случай товарната композиция от влекач и полуремарке пристига на МП „Лесово“ на 28 юни. Водачът, който е турски гражданин, е декларирал, че превозва групажна стока от Турция за Германия през България. След анализ на риска превозното средство е селектирано от митническите служители за щателна митническа проверка. Митническите инспектори откриват при проверката недекларирани 20 надуваеми лодки с твърд заден борд, старателно укрити между декларирани подматрачни плоскости за легла.

Иззеха 25 контрабандни надуваеми лодки на „Капитан Андреево“ (СНИМКИ)

Контрабандните общо 25 лодки са задържани и по случаите са образувани две административнонаказателни производства.

Подобни плавателни съдове се използват за нелегален превоз на мигранти от Европейския съюз към Великобритания през Ламанша, отбелязват от Агенция „Митници“.

Агенция „Митници“ е задържала повече от 200 надуваеми лодки с твърд борд за последните две години

Агенция „Митници“