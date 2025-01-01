Митническите служители на МП „Капитан Андреево“ предотвратиха пореден опит за нелегален внос на „малки лодки“, използвани за мигрантски трафик. При щателна проверка на автобус с турска регистрация, влизащ от Турция, бяха открити три надуваеми лодки и три извънбордови двигателя, укрити сред пътнически багаж.

Автобусът, управляван от турски гражданин и пътуващ с 12 пътници от Турция за Германия, пристига на пункта на 19 септември около 17:30 ч. Водачът и пътниците декларират личен багаж и стоки в рамките на допустимите лимити. След анализ на риска обаче превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В товарното отделение между куфарите митническите служители намират големи пакети с три надуваеми лодки – всяка с размери 6 метра дължина и 1,60 м широчина, както и кашони с три извънбордови двигателя.

Установено е, че собственик на контрабандната стока е шофьорът на автобуса. Лодките и двигателите са иззети, а на водача е съставен акт по Закона за митниците.

Агенция „Митници“ подчертава, че продължава активното сътрудничество с британските правоохранителни органи за пресичане на трафика на подобни плавателни съдове, използвани от каналджии за нелегален превоз на мигранти през Ламанша.

За последните три години в резултат на съвместната работа с британските институции са задържани или върнати в Турция 201 „малки лодки“ и близо 1000 принадлежности за тях, сред които и 121 извънбордови двигателя.