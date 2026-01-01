Мъж на 57 години загина при тежка катастрофа в село Боровица, след като бе блъснат от лек автомобил. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

На 26 юни в 18.55 часа на тел.112 постъпил сигнал за катастрофа на главната улица в Боровица.

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Лек автомобил „Пежо“ със софийска регистрация, управляван от 37-годишна столичанка, движейки се по ул. „Първа“ блъснал пресичащ пътното платно 57-годишен пешеходец, жител на селото.

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Мъжът е починал на място, а колата напуснала пътното платно вляво по посока на движението си и спряла в стоманобетонен стълб на електроразпределителното дружество.

Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието. Водачката е била тествана с технически средства, пробите не са отчели наличие на алкохол и наркотични вещества. По случая в РУ-Белоградчик е образувано досъдебно производство.