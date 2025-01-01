Пешеходец почина след удар от кола в Благоевград, съобщиха от полицията.

Трагичният инцидент е станал днес а ПП1 Е-79 в района на ж.к "Струмско" в града. Лек автомобил с 52-годишна водачка е блъснал 89-годишен мъж от, който е починал.

По първоначална информация, пешеходецът е изскочил внезапно на пътното платно. На водачката на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

За случая е уведомена ОП-Благоевград. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.