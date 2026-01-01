Трима задържани с наркотици и 15 непълнолетни установени при проверки в нощни заведения в Самоков, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

В хода на извършени в петъчната нощ проверки на питейни заведения и търговски обекти в районите на училищата служители на РУ-Самоков задържаха трима местни жители за притежание на наркотични вещества.

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Срещу двама криминално проявени самоковци са образувани досъдебни производства. У единия са открити 14 дози канабис с общо тегло 10 грама, а у другия – две пликчета с пет грама канабис, пакет със семена, както и бяла бучка с три грама кокаин и един грам метамфетамин. Третият задържан е установен с пликче, съдържащо 1.5 грама марихуана, като по случая е образувана преписка.

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В рамките на операцията в нощните заведения са установени и 15 непълнолетни без придружител. Младежите са отведени в районното управление и предадени на родителите им, на които са съставени актове по Закона за закрила на детето.