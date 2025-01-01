Осем непълнолетни са установени в нощни заведения в Самоков в събота през нощта, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

Акцията е проведена от служители на Районното управление в Самоков. Те инспектирали търговски обекти и питейни заведения, както и районите около училищата с оглед установяване на малолетни и непълнолетни.

Към 23:20 часа в едно от проверените заведения, намиращо се в центъра на града, служителите на реда попаднали на осем непълнолетни.

Тийнейджърите били отведени в сградата на районното управление и предадени на родителите им, на които са съставени актове по чл. 8, ал.3 от Закона за закрила на детето.

Според него родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20:00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22:00 часа, ако детето е навършило 14 години, но не е навършило 18-годишна възраст.