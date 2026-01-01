Възможно ли е една от най-големите криминални мистерии на XX век най-накрая да е разрешена от компютърен алгоритъм? Нов пробив в разследването на случая с неуловимия сериен убиец Зодиака (The Zodiac Killer) твърди, че мощен изкуствен интелект е успял да дешифрира останалите неразкрити писма и да посочи конкретно име, пише Vesti.bg , позовавайки се на The Times.

Зодиака тероризира Северна Калифорния в края на 60-години на миналия век, като официално е свързан с 5 убийства, въпреки че самият той твърди в писмата си до медиите, че жертвите му са 37. Той стана известен с това, че изпращаше на вестниците сложни криптограми, съставени от символи, в които твърдеше, че е скрил самоличността си. Десетилетия наред най-добрите криптографи на ФБР и хиляди аматьори се проваляха в разбиването им.

Суперкомпютърът срещу шифъра Z32

Новият пробив е дело на френски инженер и изследовател в областта на изкуствения интелект. Той е обучил ИИ модел със стотици хиляди страници текстове от епохата, езикови модели и криминални профили, насочвайки машината към прословутия шифър Z32 – едно от писмата, съдържащо точно 32 символа, за което убиецът изрично написа: „В този код е моето име“.

Алгоритъмът е открил специфични езикови аномалии, географски координати и повтарящи се модели, които човешкото око е пропускало в продължение на над 50 години.

Според дешифрирания от ИИ текст, зад маската на Зодиака се крие конкретен мъж, живял в района на залива на Сан Франциско по онова време, който досега е убягвал от радара на полицията или е бил разпитван само бегло.

ФБР остава скептично, но интернет кипи

Въпреки ентусиазма на ИИ детективите, Федералното бюро за разследване (ФБР) и американските криминалисти подхождат към новината със сериозна доза скептицизъм. Те напомнят, че през годините десетки хора са твърдели, че са „разбили“ кодовете, посочвайки различни заподозрени.

Криминалистите подчертават, че за да бъде признато едно откритие, то трябва да премине през тежки математически проверки, тъй като кратките кодове (като този от 32 символа) могат да бъдат разчетени по десетки различни начини в зависимост от зададения от програмиста ключ.

Независимо дали ИИ е намерил истинския убиец, или просто е предложил поредната теория, случаят „Зодиак“ отново доказа, че отказва да потъне в забрава, а технологията дава нови оръжия в ръцете на ловците на престъпници.