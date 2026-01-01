В десетия си уикенд в световния боксофис филмът „Майкъл“ на Lionsgate, посветен на Майкъл Джексън, продължава да пише история, като се превърна в биографичния филм с най-високи приходи в историята – 977,4 милиона долара, изпреварвайки „Опенхаймер“ на Universal. Universal се зае и с международното разпространение на „Майкъл“, с изключение на Япония и Русия, където филмът, режисиран от Антоан Фукуа, все още се прожектира в кината, съобщи Deadline.

Любопитното е, че „Опенхаймер“ достигна 975,8 милиона долара благодарение на успеха си по време на сезона на „Оскарите“, който му донесе 7 награди, включително за най-добър филм и най-добър режисьор за Кристофър Нолан, както и финален тласък от Япония, където филмът излезе много късно – на 29 март 2024 г., осем месеца след премиерата си през юли.

„Майкъл“ събра 9,2 млн. долара в световния боксофис през изминалия уикенд (905 000 долара в САЩ чрез Lionsgate, а приходите в чужбина бяха подсилени от Kino в Япония, където Lionsgate има споразумение за съвместно партньорство). Общите приходи на вътрешния пазар възлизат на 370,2 млн. долара, а в чужбина – на 607,2 млн. долара от всички територии (Universal отчита 559,7 млн. долара от тази сума от собствените си пазари).

Очакванията са, че филмът, в който в главната роля участва племенникът на Джаксън, Джафар, ще достигне 1 милиард долара в световен мащаб. Ако това се случи, той ще бъде вторият филм, постигнал този резултат през 2026 г., след „Супер Марио Галактика: Филмът“ на Universal/Illumination.

„Майкъл“ вече е биографичният музикален филм с най-високи приходи в историята, изпреварвайки продукцията на Греъм Кинг (който също е продуцент на „Майкъл“) „Бохемска рапсодия“ (911 милиона долара в световен мащаб).

Интересно е да се отбележи, поне що се отнася до САЩ, че „Майкъл“ постигна най-новия си рекорд, докато беше в киносалоните в продължение на 46 дни преди да излезе на PVOD. „Опенхаймер“ беше в киносалоните в продължение на 123 дни преди да излезе на PVOD/DVD, а преди да се появи в стрийминг платформата Peacock в САЩ, прекара в киносалоните значително повече от шест месеца.