Холивуд се облече в черно и блестящи пайети, за да бъде домакин на премиерата в Лос Анджелис на биографичния филм за Майкъл Джексън, привличайки феновете на „Краля на попа“ на емблематичния булевард в Калифорния.

Филмът „Майкъл“ разказва за възхода на легендарния артист от детска звезда до една от най-известните поп икони в света и излиза 16 години след смъртта му. Първоначално той беше пуснат в Европа, а на 24 април ще се появи и в американските кина.

„Прекрасно е да видя всички тези хора тук, които подкрепят Майкъл Джексън и филма, и показват любовта си към Майкъл“, каза режисьорът на филма Антоан Фукуа пред АФП.

Премиерата в Лос Анджелис – вторият дом на изпълнителя на „Billie Jean“ – се превърна и в семейно събитие, водено от звездата на филма и племенник на легендата Джафар Джексън.

„Това е първият път, когато се занимавам с актьорство, и да имам възможността да изиграя ролята на чичо ми Майкъл, е толкова нереално. Все още се опитвам да осмисля всичко и не осъзнавам напълно колко силно ще ме засегне или кога ще се случи. Но, знаете ли, това е невероятно“, сподели Джафар.

⭐️ A Premiere de #MichaelMovie em Hollywood foi marcada por um tapete vermelho histórico.



Nomes que viveram a era de ouro com o Rei do Pop, como Siedah Garrett e Jimmy Jam, dividiram o espaço com gigantes como Usher e Bobby Brown para conferir a performance de Jaafar Jackson.

Изпълнението на Джафар спечели похвали от чичовците му, които подчертаха „чудесната работа“ на новия актьор в пресъздаването на фигура, която те познаваха с близост, споделяна малцина други.

„Когато гледам филма, ми се струва, че гледам Майкъл на сцената. Той се справи чудесно. (Това) ме кара да се разплача“, каза братът на Майкъл, Джаки Джексън, на червения килим.

Марлън Джексън – друг член на The Jackson 5, младежката група, в която Майкъл започна кариерата си като артист – сподели, че филмът може да даде поглед към личния живот на прочутото семейство.

„Мисля, че хората разбират и осъзнават, че семейство Джексън не се различава от никое друго семейство. Преминаваме през изпитания и трудности, възходи и падения, но се научаваме да приемаме различията в мненията си“, каза той.