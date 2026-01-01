Деби Роу – бившата съпруга на покойния Майкъл Джексън и майка на две от децата му – беше забелязана по време на рядка публична поява в Палмдейл, Калифорния.
67-годишната Роу изглеждаше коренно различно от времето, когато беше в центъра на общественото внимание по време на брака си с Краля на попа през 90-те години. На снимки, публикувани от Daily Mail, тя е заснета по време на ежедневни ангажименти в града.
Michael Jackson's ex Debbie Rowe is unrecognizable on rare outing - see her now 🔗 https://t.co/fVbjAZIVAV pic.twitter.com/rPDDt9Zvcq— Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 16, 2026
Роу и Майкъл Джексън сключват брак през 1996 г.
През февруари 1997 г. Деби Роу ражда първото си дете от Майкъл Джексън – Майкъл Джоузеф Джаксън-младши, по-известен като Принс. Година по-късно, през април 1998 г., на бял свят се появява и дъщеря им Парис Джаксън.
What is Michael Jackson's second wife Debbie Rowe doing now? https://t.co/LOptvwfxI6 pic.twitter.com/kQkPlg58WX— Daily Express (@Daily_Express) November 2, 2020
През октомври 1999 г. Роу подава молба за развод, като посочва непреодолими различия. Раздялата им официално е датирана от 15 юли същата година. По това време говорител на Джаксън заявява, че двамата са взели решението по взаимно съгласие и ще останат приятели.
Разводът е финализиран през 2000 г. Съгласно предбрачния договор Роу получава около 8 милиона долара и къща в Бевърли Хилс.
Година по-късно тя се отказва от попечителството над Принс и Парис в полза на Джаксън. По време на съдебното производство Роу подчертава, че решението ѝ не е продиктувано от липса на обич към децата.
„Мисля, че са очарователни. Те са негови деца. Не са мои деца“, заявява тя тогава.
След края на брака си Деби Роу до голяма степен се оттегля от публичния живот. През 2016 г. тя обяви, че се бори с рак на гърдата, но по-късно съобщи, че е преодоляла заболяването.
Michael Jackson's ex Debbie Rowe is unrecognizable on rare outing after smash biopic, see her now at 67 https://t.co/w1Y705T8no— Daily Mail (@DailyMail) June 15, 2026
Интересът към нея се засили отново покрай предстоящия биографичен филм „Майкъл“, посветен на живота на легендарния изпълнител.
Michael Jackson's daughter, Paris, and her Mom, Debbie Rowe❤️ pic.twitter.com/tcYpd6gYLh— ☆ (@fwskiiii) May 16, 2026
Въпреки годините далеч от прожекторите, Роу продължава да остава една от най-обсъжданите фигури в близкото обкръжение на Майкъл Джексън.