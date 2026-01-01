Деби Роу – бившата съпруга на покойния Майкъл Джексън и майка на две от децата му – беше забелязана по време на рядка публична поява в Палмдейл, Калифорния.

67-годишната Роу изглеждаше коренно различно от времето, когато беше в центъра на общественото внимание по време на брака си с Краля на попа през 90-те години. На снимки, публикувани от Daily Mail, тя е заснета по време на ежедневни ангажименти в града.

Роу и Майкъл Джексън сключват брак през 1996 г.

През февруари 1997 г. Деби Роу ражда първото си дете от Майкъл Джексън – Майкъл Джоузеф Джаксън-младши, по-известен като Принс. Година по-късно, през април 1998 г., на бял свят се появява и дъщеря им Парис Джаксън.

През октомври 1999 г. Роу подава молба за развод, като посочва непреодолими различия. Раздялата им официално е датирана от 15 юли същата година. По това време говорител на Джаксън заявява, че двамата са взели решението по взаимно съгласие и ще останат приятели.

Разводът е финализиран през 2000 г. Съгласно предбрачния договор Роу получава около 8 милиона долара и къща в Бевърли Хилс.

Година по-късно тя се отказва от попечителството над Принс и Парис в полза на Джаксън. По време на съдебното производство Роу подчертава, че решението ѝ не е продиктувано от липса на обич към децата.

„Мисля, че са очарователни. Те са негови деца. Не са мои деца“, заявява тя тогава.

След края на брака си Деби Роу до голяма степен се оттегля от публичния живот. През 2016 г. тя обяви, че се бори с рак на гърдата, но по-късно съобщи, че е преодоляла заболяването.

Интересът към нея се засили отново покрай предстоящия биографичен филм „Майкъл“, посветен на живота на легендарния изпълнител.

Въпреки годините далеч от прожекторите, Роу продължава да остава една от най-обсъжданите фигури в близкото обкръжение на Майкъл Джексън.