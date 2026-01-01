Неправоспособен шофьор е задържан след полицейска проверка на пътя между селата Елешница и Потоп, след като е установено, че управлява автомобил в нетрезво състояние. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

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Около 3.10 часа на 28 юни, на пътя между селата Елешница и Потоп, полицейски служители извършили проверка на лек автомобил „Форд“, управляван от жител на село Горни Богров.

Установено е че водачът не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство и шофира с 2.97 промила алкохол.

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Задържан е за срок до 24 часа и срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление от Наказателния кодекс.