На пръв поглед картината е позната – млади хора тичат в парка, приятели споделят студена бира на открито. Но зад тази привидна лятна идилия се крие нова, тревожна реалност, която препълва спешните отделения в Европа и кара властите да бият тревога.

На фона на рекордните температури в целия континент, лекарите се сблъскват с рязък скок на животозастрашаващи състояния, засягащи дори тези, които се смятат за напълно здрави. В Лондон службата за спешна помощ преживя най-натоварения ден в историята си, като повикванията за сърдечен арест са се увеличили с близо една трета. Ситуацията е толкова сериозна, че в Париж властите забраниха консумацията на алкохол на обществени места през горещите часове на деня.

Двойният удар върху тялото

Зад сухата статистика стои една проста, но често пренебрегвана истина за нашето тяло. Екстремната жега сама по себе си е огромен стрес – сърцето работи по-усилено, за да охлади организма. Когато към това се добави алкохол, ситуацията се влошава драстично. „Алкохолът е диуретик, което означава, че ви кара да уринирате повече“, обясняват от организацията Alcohol Change UK. В комбинация с обилното потене, това води до опасна дехидратация, която може да настъпи изключително бързо.

Когато младостта не е гаранция

Може би най-притеснителният аспект на тази криза е, че тя не подбира. Топлинното изтощение може да засегне всеки, независимо от възрастта и физическата подготовка. „Мисля особено за младежите. Видях около 100 бегачи по улиците. Честно казано, това е безотговорно“, коментира кметът на Париж Емануел Грегоар пред френска телевизия. Думите му се потвърждават и от френския здравен министър Стефани Рист, която предупреждава, че „младите хора също страдат от сърдечни арести“.

От умора до спешен случай

Историята често започва с леки симптоми – главоболие, замаяност, объркване. Това е топлинното изтощение. Ако не се вземат мерки, то бързо може да прерасне в топлинен удар – състояние, при което тялото губи способността си да се охлажда и вътрешната температура се покачва до критични нива. Това е спешен медицински случай, който изисква незабавна намеса. Експертите съветват, че е напълно нормално да пропуснем тренировка в жегата или поне да я преместим в по-хладните часове на деня, като намалим интензивността. Защото зад всеки призив на властите стои една човешка история, която е можело да бъде избегната.