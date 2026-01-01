Мъж на 40 години е задържан, след като е установен да шофира след употреба на алкохол. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

Заловиха шофьор с над 3 промила в Силистренско

На 28 юни около 11:00 часа той управлявал лек автомобил „Рено“ по бул. „Седми септември“ в Силистра и бил спрян за полицейска проверка.

Хванаха 29-годишен да шофира с положителна проба от 2.36 промила алкохол край Тутракан

С дрегер били отчетени 1.32 промила алкохолно съдържание в издишания от него въздух. Водачът е дал кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.