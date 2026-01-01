Задържаха 29-годишен мъж, след като е установен да шофира след употреба на алкохол. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

Задържаха мъж, шофирал с 2,52 промила алкохол в Шумен

Той е спрян за полицейска проверка на 16 юни около 22:20 часа. Мъжът управлявал лек автомобил „Фолксваген“ в района на Тутракан.

Заловиха шофьор с над 3 промила в Силистренско

С дрегер били отчетени 2.36 промила алкохолно съдържание в издишания от него въздух. Отказал е да даде кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство.