Непълнолетен и неправоспособен водач е установен при полицейска проверка в разградското село Дянково. Около 23:40 часа на 27 юни служители на реда спрели за проверка лек автомобил „Мазда 323“, който се движел без регистрационни табели. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

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В хода на проверката станало ясно, че зад волана е 17-годишен младеж без свидетелство за управление на моторно превозно средство. Установено било също, че автомобилът не е регистриран по установения законов ред.

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По случая е образувано досъдебно производство от Наказателния кодекс.