Принцесата на Уелс Катрин успешно завърши едно от най-тежките изпитания за издръжливост във Великобритания – предизвикателството „Три върха“, като изкачи най-високите планини в Шотландия, Англия и Уелс в рамките на 24 часа. Освен физическо постижение, инициативата има и силно лично послание – да насочи общественото внимание към живота по време и след диагнозата рак.
44-годишната принцеса започна прехода в събота вечерта и го завърши точно 24 часа по-късно. На финала беше посрещната от съпруга си принц Уилям, трите им деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, както и от родителите си Майкъл и Карол Мидълтън и брат си Джеймс.
Нова снимка показва усмихнатата Кейт на върха на Бен Невис – най-високата планина в Шотландия и Великобритания. Тя премина маршрута самостоятелно, а по време на изкачванията беше подпомагана от Планинската спасителна служба. Между отделните върхове беше транспортирана от своя екип.
The Princess of Wales is incredible 👏🏻💪🏻🇬🇧🙏🏻— Antonello Guerrera (@antoguerrera) June 28, 2026
“Every year, hundreds of thousands of people in this country hear the words no one wants to hear. What follows is a path that tests every part of who we are: physically, emotionally, psychologically and spiritually. The challenges… pic.twitter.com/Uts1BySIp5
Предизвикателството „Три върха“ включва изкачването на Бен Невис (1345 м), Скарфел Пайк (978 м) и Сноудън, известен още като Ир Уидфа (1085 м), в рамките на едно денонощие. Общият пешеходен маршрут е около 37 километра с над 3000 метра положителна денивелация, а разстоянието между трите планини по шосе е приблизително 744 километра.
Според британски медии няма данни друг член на кралското семейство да е завършвал успешно това изпитание.
„Ракът не засяга само тялото“
В лично послание принцесата сподели, че е приела предизвикателството не само като спортно изпитание, а като възможност да говори открито за живота след диагнозата.
„Всяка година стотици хиляди хора чуват думите, които никой не иска да чуе. Това поставя на изпитание човека физически, емоционално, психологически и духовно. Ракът не засяга само тялото – той променя начина, по който мислим, чувстваме и живеем. Знам това от личен опит“, казва тя.
The National Three Peaks Challenge. ⁰⁰Together, we can stand alongside everyone navigating life with cancer, ensuring no one faces this disease feeling unseen or unsupported.⁰ ⁰Please know you are not alone.— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 28, 2026
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По думите ѝ възстановяването изисква много повече от медицинско лечение.
„Приех Националното предизвикателство „Три върха“ не просто като физическо начинание, а като шанс да изследвам живота отвъд диагнозата и да дам нещо в замяна. Искам да насоча вниманието към огромното значение на холистичната грижа за хората с рак.“
Кейт подчертава, че подобни терапии не заместват медицинското лечение, а го допълват, като помагат на пациентите да запазят своята, устойчивост и качество на живот.
С инициативата принцесата набира средства за благотворителната организация към болницата Royal Marsden – лечебното заведение, което има специално място в живота ѝ след собственото ѝ лечение.
Събраните средства ще бъдат използвани за разширяване на достъпа до холистични грижи и за научни изследвания как тези методи могат най-ефективно да се съчетават с клиничното лечение на онкологичните заболявания.
Целта е подобна подкрепяща грижа постепенно да се превърне в стандартна част от лечението на пациенти с рак във Великобритания.
„Моля, знайте, че не сте сами“
Във видео, записано преди началото на прехода, принцесата признава, че предизвикателството има дълбоко личен характер.
„Толкова съм благодарна, че съм тук и че съм достатъчно силна да извървя тези планини. Но най-важното е да дам нещо в замяна и да покажа признателността си към всички хора, които ежедневно помагат на пациентите.“
Тя допълва, че е срещнала много хора, които живеят с диагнозата рак или са преминали през нея, и знае колко тежък може да бъде този път.
В края на обръщението си принцесата отправя послание към всички, които се борят със заболяването:
„Заедно можем да бъдем до всеки, който преминава през рака, така че никой да не се чувства невидим или неподкрепен. Моля, знайте, че не сте сами.“
По-рано този месец, по време на посещение в онкологичния център The Christie в Манчестър, Кейт говори за това, че възстановяването след рак често продължава дълго след приключването на лечението. Настоящата инициатива надгражда темите, по които тя работи през последните години – психичното благополучие, ролята на природата и необходимостта от цялостна подкрепа за хората, изправени пред тежки заболявания.