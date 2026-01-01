Принцесата на Уелс Катрин успешно завърши едно от най-тежките изпитания за издръжливост във Великобритания – предизвикателството „Три върха“, като изкачи най-високите планини в Шотландия, Англия и Уелс в рамките на 24 часа. Освен физическо постижение, инициативата има и силно лично послание – да насочи общественото внимание към живота по време и след диагнозата рак.

44-годишната принцеса започна прехода в събота вечерта и го завърши точно 24 часа по-късно. На финала беше посрещната от съпруга си принц Уилям, трите им деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, както и от родителите си Майкъл и Карол Мидълтън и брат си Джеймс.

Нова снимка показва усмихнатата Кейт на върха на Бен Невис – най-високата планина в Шотландия и Великобритания. Тя премина маршрута самостоятелно, а по време на изкачванията беше подпомагана от Планинската спасителна служба. Между отделните върхове беше транспортирана от своя екип.

Предизвикателството „Три върха“ включва изкачването на Бен Невис (1345 м), Скарфел Пайк (978 м) и Сноудън, известен още като Ир Уидфа (1085 м), в рамките на едно денонощие. Общият пешеходен маршрут е около 37 километра с над 3000 метра положителна денивелация, а разстоянието между трите планини по шосе е приблизително 744 километра.

Според британски медии няма данни друг член на кралското семейство да е завършвал успешно това изпитание.

„Ракът не засяга само тялото“

В лично послание принцесата сподели, че е приела предизвикателството не само като спортно изпитание, а като възможност да говори открито за живота след диагнозата.

„Всяка година стотици хиляди хора чуват думите, които никой не иска да чуе. Това поставя на изпитание човека физически, емоционално, психологически и духовно. Ракът не засяга само тялото – той променя начина, по който мислим, чувстваме и живеем. Знам това от личен опит“, казва тя.

По думите ѝ възстановяването изисква много повече от медицинско лечение.

„Приех Националното предизвикателство „Три върха“ не просто като физическо начинание, а като шанс да изследвам живота отвъд диагнозата и да дам нещо в замяна. Искам да насоча вниманието към огромното значение на холистичната грижа за хората с рак.“

Кейт подчертава, че подобни терапии не заместват медицинското лечение, а го допълват, като помагат на пациентите да запазят своята, устойчивост и качество на живот.

С инициативата принцесата набира средства за благотворителната организация към болницата Royal Marsden – лечебното заведение, което има специално място в живота ѝ след собственото ѝ лечение.

Събраните средства ще бъдат използвани за разширяване на достъпа до холистични грижи и за научни изследвания как тези методи могат най-ефективно да се съчетават с клиничното лечение на онкологичните заболявания.

Целта е подобна подкрепяща грижа постепенно да се превърне в стандартна част от лечението на пациенти с рак във Великобритания.

„Моля, знайте, че не сте сами“

Във видео, записано преди началото на прехода, принцесата признава, че предизвикателството има дълбоко личен характер.

„Толкова съм благодарна, че съм тук и че съм достатъчно силна да извървя тези планини. Но най-важното е да дам нещо в замяна и да покажа признателността си към всички хора, които ежедневно помагат на пациентите.“

Тя допълва, че е срещнала много хора, които живеят с диагнозата рак или са преминали през нея, и знае колко тежък може да бъде този път.

В края на обръщението си принцесата отправя послание към всички, които се борят със заболяването:

„Заедно можем да бъдем до всеки, който преминава през рака, така че никой да не се чувства невидим или неподкрепен. Моля, знайте, че не сте сами.“

По-рано този месец, по време на посещение в онкологичния център The Christie в Манчестър, Кейт говори за това, че възстановяването след рак често продължава дълго след приключването на лечението. Настоящата инициатива надгражда темите, по които тя работи през последните години – психичното благополучие, ролята на природата и необходимостта от цялостна подкрепа за хората, изправени пред тежки заболявания.