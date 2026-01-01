Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на извънредно заседание в понеделник, 29 юни 2026 г., от 14:00 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет.

Гълъб Донев: В бюджета залaгаме на почтеност, критикуват го, защото не им изнася

Основен акцент в дневния ред са ключовите финансови законопроекти, свързани с държавния бюджет за 2026 г.

Асен Василев: Защо се стресира обществото и се прави дефектен бюджет

Социалните партньори – държава, работодатели и синдикати – ще обсъдят проектите на бюджетните закони за Националната здравноосигурителна каса, държавното обществено осигуряване и държавния бюджет на Република България.